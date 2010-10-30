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Создан: 30.10.2010
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Ванночки для ногтей: уход за ногтями

Понедельник, 24 Августа 2020 г. 12:12 + в цитатник

Уход за ногтями включает в себя не только маникюр, но ванночки для ногтей. Они необходимы для укрепления ногтей, предотвращения ломкости, отбеливания. Ванночки для ногтей при желании очень легко делать в домашних условиях.



Содовые ванночки для ногтей
Берем чайную ложку питьевой соды, растворяем ее в стакане теплой воды. Затем добавляем несколько капель йода. Температура содовой ванночки не должна превышать 37 градусов. Длительность ванночки – 15-20 минут. Проводить такие ванночки для ногтей рекомендуется каждый день на протяжении 2-х недель, затем недельный перерыв.
 

Солевые ванночки для ногтей
Ванночки с поваренной солью рекомендуются для ломких и тонких ногтей. Для этого кончики пальцев держим примерно 15 минут в растворе, после чего кожу вокруг ногтя смазываем питательным кремом. Лак ложится равномернее на ногти, если руки теплые.

Ванночки для ногтей из теплого оливкового масла с добавлением лимонного сока и молочные ванночки
Полезны они для любых ногтей, особенно проблемных. Длительность ванночки - 5-10 минут.

Ванночки для ногтей с небольшим количеством уксуса или лимоном
Такие ванночки отлично отбеливают ногти.

Ванночки для ногтей из смеси масел
Смешиваем 2 капли розового масла, 3 капли лимонного масла, 10 мл масла жожоба. Переливаем полученную смесь в бутылку из коричневого стекла. Несколько раз в неделю маленькой кисточкой наносим масло на ногти. За счет этого ногти утолщаются, укрепляются и приобретают приятный блеск. Можно усилить этот блеск, если после нанесения смеси масел отполировать ногти рук кусочком замши. Проводить такие ванночки для ногтей необходимо 1-2 раза в неделю.

Питательные масляные ванночки для ногтей
Смешиваем 2 капли ладана, 2 капли сока лимона, 2 капли розового масла, 2 капли масла чайного дерева, 10 мл масла жожоба, 10 мл масла зерен пшеницы. Полученную смесь наливаем в баночку для крема, не менее 6 см в диаметре. Погружаем кончики пальцев в масляную ванночку на 5 минут. Оставшимся на пальцах маслом массируем ногтевые валики.

Ванночки для ногтей с эфирными маслами
Применяются эта ванночки для устранения расслаивания и хрупкости ногтей: иланг-иланг, бергамот, кедр, мирра, ладан, пачули, сосна, сандал.

Рубрики:  Красота и здоровье/уход за ногтями
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Процитировано 5 раз
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antavo2   обратиться по имени Вторник, 25 Августа 2020 г. 21:57 (ссылка)
Большое спасибо!

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