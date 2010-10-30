Уход за ногтями включает в себя не только маникюр, но ванночки для ногтей. Они необходимы для укрепления ногтей, предотвращения ломкости, отбеливания. Ванночки для ногтей при желании очень легко делать в домашних условиях.





Содовые ванночки для ногтей

Берем чайную ложку питьевой соды, растворяем ее в стакане теплой воды. Затем добавляем несколько капель йода. Температура содовой ванночки не должна превышать 37 градусов. Длительность ванночки – 15-20 минут. Проводить такие ванночки для ногтей рекомендуется каждый день на протяжении 2-х недель, затем недельный перерыв.



Солевые ванночки для ногтей

Ванночки с поваренной солью рекомендуются для ломких и тонких ногтей. Для этого кончики пальцев держим примерно 15 минут в растворе, после чего кожу вокруг ногтя смазываем питательным кремом. Лак ложится равномернее на ногти, если руки теплые.



Ванночки для ногтей из теплого оливкового масла с добавлением лимонного сока и молочные ванночки

Полезны они для любых ногтей, особенно проблемных. Длительность ванночки - 5-10 минут.



Ванночки для ногтей с небольшим количеством уксуса или лимоном

Такие ванночки отлично отбеливают ногти.



Ванночки для ногтей из смеси масел

Смешиваем 2 капли розового масла, 3 капли лимонного масла, 10 мл масла жожоба. Переливаем полученную смесь в бутылку из коричневого стекла. Несколько раз в неделю маленькой кисточкой наносим масло на ногти. За счет этого ногти утолщаются, укрепляются и приобретают приятный блеск. Можно усилить этот блеск, если после нанесения смеси масел отполировать ногти рук кусочком замши. Проводить такие ванночки для ногтей необходимо 1-2 раза в неделю.



Питательные масляные ванночки для ногтей

Смешиваем 2 капли ладана, 2 капли сока лимона, 2 капли розового масла, 2 капли масла чайного дерева, 10 мл масла жожоба, 10 мл масла зерен пшеницы. Полученную смесь наливаем в баночку для крема, не менее 6 см в диаметре. Погружаем кончики пальцев в масляную ванночку на 5 минут. Оставшимся на пальцах маслом массируем ногтевые валики.



Ванночки для ногтей с эфирными маслами

Применяются эта ванночки для устранения расслаивания и хрупкости ногтей: иланг-иланг, бергамот, кедр, мирра, ладан, пачули, сосна, сандал.