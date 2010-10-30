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Маска для волос (рецепт) - результат с первого раза
Маска для волос поистине шикарна. Даже 1-кратное применение этой маски дает потрясающий результат! Поможет от выпадения, сухости и блеклости волос. Делать нужно хотя бы раз в неделю. При очень интенсивном выпадении (больше 100 волос в день) можно повторять 2-3 раза в неделю, пока результат от масок не станет заметен.
Выпадением нужно серьезно озадачиться только если ежедневная потеря составляет более 70-100 волос.В этом случае желательно (или даже обязательно) посетить врача дермато-трихолога!!! Выпадение так же может быть вызвано уменьшением женских половых гормоном и увеличением мужских (например, беременность, роды, кормление, климакс) а так же стрессом. Может быть, нужно будет сдать тест на гормоны.
Итак, приступим. Смешайте следующие компоненты:
* Если волосы до плеч - уменьшайте состав в 2-е (кроме желтка).
Все это смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа или пакет, замотайте полотенцем.
Держать минимум 45 минут (желательно не менее 2 часов). Затем смыть шампунем, кондиционером, ополоснуть волосы 300-500 мл прохладной (около 30 градусов - это особенно важно если волосы жирные) питьевой воды с соком 1/8 лимона (если нет, то можно применить яблочный или обычный столовый уксус).
Рекомендую таким образом завершать каждое мытье, это закроет щетинки волос, сделает волосы гладкими, послушными, блестящими и шелковистыми, даже без бальзама (хотя при жесткой воде я пользуюсь и тем и другим). Так же можно добавить лимон не просто в воду а в отвар ромашки или крапивы.
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|Красота и здоровье/уход за волосами
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