Маска для волос поистине шикарна. Даже 1-кратное применение этой маски дает потрясающий результат! Поможет от выпадения, сухости и блеклости волос. Делать нужно хотя бы раз в неделю. При очень интенсивном выпадении (больше 100 волос в день) можно повторять 2-3 раза в неделю, пока результат от масок не станет заметен.

Выпадением нужно серьезно озадачиться только если ежедневная потеря составляет более 70-100 волос.В этом случае желательно (или даже обязательно) посетить врача дермато-трихолога!!! Выпадение так же может быть вызвано уменьшением женских половых гормоном и увеличением мужских (например, беременность, роды, кормление, климакс) а так же стрессом. Может быть, нужно будет сдать тест на гормоны.

Итак, приступим. Смешайте следующие компоненты:

1 желток (обязательно)

1 ст.л. меда (обязательно)

1 ст. л. оливкового или любого масла для волос (можно репейное)

1 ч. л. лимонного сока (обязательно, если кладете масло)

1 ст. л. йогурта или кефира, можно майонеза (не пугайтесь)

1 ст. л. любой косметической маски для волос (если завалялась, сама по себе малоэффективна, а выбросить жалко)

1 зубчик чеснока (давленого или протертого) - чеснок дает супер-эффект от выпадения волос а так же стимулирует рост новых волос. Можно заменить ст. л. лукового сока, а можно положить и то и другое). ПРЕДУПРЕЖДАЮ: запах будет ТОЛЬКО от мокрой или вспотевшей головы, держится долго, около 2-3 месяцев.

* Если волосы до плеч - уменьшайте состав в 2-е (кроме желтка).



Все это смешайте и нанесите на волосы. Сверху наденьте шапочку для душа или пакет, замотайте полотенцем.

Держать минимум 45 минут (желательно не менее 2 часов). Затем смыть шампунем, кондиционером, ополоснуть волосы 300-500 мл прохладной (около 30 градусов - это особенно важно если волосы жирные) питьевой воды с соком 1/8 лимона (если нет, то можно применить яблочный или обычный столовый уксус).

Рекомендую таким образом завершать каждое мытье, это закроет щетинки волос, сделает волосы гладкими, послушными, блестящими и шелковистыми, даже без бальзама (хотя при жесткой воде я пользуюсь и тем и другим). Так же можно добавить лимон не просто в воду а в отвар ромашки или крапивы.