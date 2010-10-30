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Маски для живота - подтянутый животик в домашних условиях

Четверг, 13 Августа 2020 г. 14:00 + в цитатник

Женская фигура отличается наличием груди, бедер и, увы, небольших жировых отложений на животике. И сколько бы вы ни качали пресс, жирок все равно станется, скрывая живописные кубики пресса. Убрать пресловутые отложения жировых запасов в районе талии можно только, ограничив себя в калорийном питании и, следовательно, уменьшив свой вес и объем талии.

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Но даже в случае резкого похудения, кожа на животе рискует остаться дряблой, и собираться в неэстетичные складки, в то время как вы садитесь или сгибаетесь. Однако современная индустрия моды предоставляет женщинам возможность демонстрировать свой гладкий живот и область бедер. Стоит заметить, что открывать всеобщему взору полоску тела над брюками стоит только в том случае, если кожа на вашем животике идеальна, подтянута, и напрочь лишена проявлений целлюлита. Если же эти утверждения не соответствуют действительности, лучше замаскировать талию удлиненной туникой или драпировками.
 

Как добиться плоского живота и идеального состояния кожи на животе? Комплекс мероприятий, включающий массаж, ванны для похудения, обертывания и маски для живота помогут женщинам в борьбе за красоту этой важной части дамского тела.

Сливочная маска для уменьшения живота

- подогретые сливки
- столовая ложка сухих дрожжей
- 2 столовых ложки меда
- эфирные масла герани или вербены

Смешайте сливки с дрожжами и медом, и оставьте настояться на полчаса. В зависимости от консистенции меда и жирности сливок, можете варьировать соотношение компонентов. Масса должна быть похожа на косметический крем для тела. После того, как положенное время истечет, добавляйте в домашний косметически крем ароматные масла и наносите на живот. Эта смесь имеет свойства уменьшать жировые отложения.

Маска из глины для талии

- полкило черной глины
- добавки, согласно предпочтениям (кофе, эфирные масла, отвары трав)

Перемешайте глину с водой. Консистенция будущей маски для живота должна напоминать жирную сметану. Добавьте кофейные зерна, мед, отвар ромашки, липы или пару капель любимого масла и наносите на живот. После того, как талия равномерно покрыта косметическим составом, укутайтесь полиэтиленом и посидите, бездействуя около получаса. Смывайте маску, выполняя массажные движения. Особенно это касается случаев, если в качестве вспомогательных компонентов вы добавляли мед или кофе. Такое обертывание для живота уменьшит объем талии и улучшит состояние кожи.

Крапивная маска для плоского животика

- 2 столовые ложки высушенных крапивных листьев
- полтора стакана кипятка

Залейте высушенные листья крапивы, которые можно купить в аптеке, кипятком и поставьте на едва горящий газ или электроплиту на 10 минут. Дайте отвару немного остыть, смочите марлю, пеленку или просто отрез хлопчатобумажной ткани в крапивной жидкости и наложите на живот. Покройте ткань пленкой и полотенцем и полежите, не двигаясь полчаса. Постарайтесь не мыть живот до самого вечере или всю ночь. Такая маска способствует похудению.

Подтягивающая маска с дрожжами

- пивные дрожжи (15-25 грамм, в зависимости от размеров живота)
- половина стакана жирных сливок
- теплый жидкий мед, половина стакана

Разведите сухой дрожжевой порошок со сливками. Когда смесь станет однородной, вводите мед и наносите на живот. Такая маска хорошо подтягивает кожу, стимулирует все процессы и способствует расщеплению избыточного жира.

Кофейная маска с подтягивающим эффектом

- остатки кофейной гущи после выпитого кофе (50 грамм)
- 1 столовая ложка морской соли без добавок
- 1 столовая привычного обычного крема для тела

Перемешайте кофейную гущу и соль с кремом и нанесите на живот. Постоянно массируйте тело, стирая кофейно-солевой скраб. Через четверть часа смойте остатки прохладной водой. Этот скраб прекрасно подтягивает кожу и позволяет за несколько месяцев справиться с дряблостью кожи на животе.
Не спешите прятать свой животик! Молодость быстротечна, успейте насладиться своей идеальной фигурой! Применяйте народные рецепты для тела и вы с легкостью и без особых финансовых затрат сделаете свою кожу идеальной и достойной восхищения и зависти!

Рубрики:  Красота и здоровье/уход за телом
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