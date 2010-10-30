Салоны красоты для многих сейчас - непозволительная роскошь. Но классные реснички можно иметь и в домашних условиях. Не верите? Читайте секреты и рецепты!

Перед тем, как поделиться рецептами для роста ресниц, нужно дать несколько важных советов:

• Наносите средства для ресниц за 2-3 часа до сна и непосредственно перед сном смывайте. Все дело в том, если вы оставите их на ночь, утром может возникнуть отек.

• Наносите средства щеточкой для расчесывания ресниц или хорошо вымытой старой щеточкой от туши.

• Все ингредиенты (масла, витамины) продаются в аптеках.



Рецепт № 1. Укрепляет, питает ресницы.



• Касторовое масло – 1 столовая ложка

• Сок алоэ – 1 чайная ложка

• Витамин Е (масляный раствор) – 4 капли

• Витамин А (масляный раствор) – 2 капли

Тщательно перемешать и нанести на ресницы щеточкой.



Рецепт № 2. Питает ресницы витаминами.



• Рыбий жир – 1 чайная ложка

• Витамин Е – 3 капли

• Масло оливковое – 3 капли

Хорошенько перемешать и нанести на ресницы. Делать такие аппликации в течение 1 месяца.



Рецепт № 3. Для роста и густоты ресниц.



• Коньяк – 1 чайная ложка

• Масло репейное – 1 чайная ложка

• Вазелин

Перемешайте до получения однородной массы и аккуратно, избегая попадания в глаза, нанесите на ресницы.



Прекрасный рецепт для роста ресниц:

Смешать в равных частях: сок моркови, масло шиповника, облепиховое масло и касторовое масло.



Также можно использовать масла по отдельности.

• Например, смазывать ресницы маслом касторки или льняным маслом.

• Миндальное масло действует очень эффективно, ускоряя рост ресниц.

• Масло персика поможет предотвратить преждевременное выпадение ресниц.