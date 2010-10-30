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Создан: 30.10.2010
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Классные реснички за неделю дома

Вторник, 05 Мая 2020 г. 13:15 + в цитатник

Салоны красоты для многих сейчас - непозволительная роскошь. Но классные реснички можно иметь и в домашних условиях. Не верите? Читайте секреты и рецепты!

Перед тем, как поделиться рецептами для роста ресниц, нужно дать несколько важных советов:
• Наносите средства для ресниц за 2-3 часа до сна и непосредственно перед сном смывайте. Все дело в том, если вы оставите их на ночь, утром может возникнуть отек.
• Наносите средства щеточкой для расчесывания ресниц или хорошо вымытой старой щеточкой от туши.
• Все ингредиенты (масла, витамины) продаются в аптеках.


Рецепт № 1. Укрепляет, питает ресницы.

• Касторовое масло – 1 столовая ложка
• Сок алоэ – 1 чайная ложка
• Витамин Е (масляный раствор) – 4 капли
• Витамин А (масляный раствор) – 2 капли
Тщательно перемешать и нанести на ресницы щеточкой.

Рецепт № 2. Питает ресницы витаминами.

• Рыбий жир – 1 чайная ложка
• Витамин Е – 3 капли
• Масло оливковое – 3 капли
Хорошенько перемешать и нанести на ресницы. Делать такие аппликации в течение 1 месяца.

Рецепт № 3. Для роста и густоты ресниц.

• Коньяк – 1 чайная ложка
• Масло репейное – 1 чайная ложка
• Вазелин
Перемешайте до получения однородной массы и аккуратно, избегая попадания в глаза, нанесите на ресницы.

Прекрасный рецепт для роста ресниц:
Смешать в равных частях: сок моркови, масло шиповника, облепиховое масло и касторовое масло.

Также можно использовать масла по отдельности.
• Например, смазывать ресницы маслом касторки или льняным маслом.
• Миндальное масло действует очень эффективно, ускоряя рост ресниц.
• Масло персика поможет предотвратить преждевременное выпадение ресниц.

Рубрики:  Красота и здоровье
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СКАРЛЕТТ-_Батлер_был_давно   обратиться по имени Среда, 06 Мая 2020 г. 11:44 (ссылка)
Спасибо за рецепты!
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